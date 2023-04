'अतीक को शहीद बताकर मांगा 'भारत रत्न', कब्र पर रखा तिरंगा और...'; पुलिस ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को हिरासत में लिया; पार्टी ने निकाला

Atiq Ahmed Murder: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रखी है. हत्या की जांच के लिए सरकार ने SIT गठित की है. इन सबके बीच अतीक अहमद को ‘शहीद’ बताने वाले कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को कस्टडी में लिया गया है. कांग्रेस नेता राजकुमार उर्फ ‘रज्जू भैया’ ने माफिया अतीक अहमद को शहीद बताकर उसके कब्र पर तिरंगा रखा था और भारत रत्न देने की मांग की थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. प्रयागराज के नेता राजकुमार रज्जू को इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया.

UP: Prayagraj Congress councilor candidate Rajkumar Rajju raised slogans of “Atiq Ahmed Amar Rahe” and placed the National tricolour flag on the Mafia don’s grave. pic.twitter.com/XI7ZaEMlVA — Liberal Doge (@ytRiteshJha) April 19, 2023