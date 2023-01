Surgical Strike: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार से मांगा सबूत, पूछे कई तीखे सवाल, देखें पूरा वीडियो

Surgical Strike: सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल ही तब उठा जब अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है. हमारा सवाल ये है कि आपने कहा था कि हमने 250 से 300 लोगों को मार गिराया, आज सुषमा जी हमारे बीच नहीं हैं उन्होंने कहा था कि हमने स्ट्राइक वहां किया था जहां कोई भी मौजूद नहीं था. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 400 लोगों को मार गिराया. किसकी बात पर यकीन करें.

राशिद अल्वी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अगर वीडियो है तो उसे जारी कर इसका सबूत देना चाहिए, अगर वीडियो है तो उसे दिखा दीजिए, ताकि लोगों को सच पता चल जाए. हमारी सेना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हमारे पास वीडियो है. सरकार ने ये बयान दिया है तो सरकार ने कैसे ये वीडियो बनाया. सेना बीजेपी की कोई विंग नहीं है, वो देश की सेना है. हमारी सेना हमारा गरूर है, हर देशवासी का अभिमान है. देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.