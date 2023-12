Sam Pitroda On Ram Mandir: 'क्या राम मंदिर ही असली मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए', कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बड़ा बयान

Sam Pitroda On Ram Mandir: देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है. वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने उस पर सवाल उठा दिया है. उनका कहना है कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है? उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है. कभी-कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते.

#WATCH | On Ram Temple, Chairman of Indian Overseas Congress, Sam Pitroda says, “I’m worried about it because too much importance is given to religion. I see that democracy is being undermined. When the Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference.… pic.twitter.com/765aIzLSzt

— ANI (@ANI) December 26, 2023