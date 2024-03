Shashi Tharoor On CPI: लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया (INDIA) के बीच के मतभेद फिर से सामने आए हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी वामपंथ दलों पर विपक्षी वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया है.

शशि थरूर ने मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विडंबना है कि वायनाड में राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बारे में शिकायत करने वाली वामपंथी पार्टी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ से खेल रही है.

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार थरूर ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ भाकपा के अभियान का सिर्फ यही असर होगा कि भाजपा विरोधी वोट विभाजित होंगे. शशि थरूर इस सीट से वर्ष 2009 से सांसद हैं.

इस बार उनका मुकाबला केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से है. भाकपा ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से पन्नियन रवींद्रन को मैदान में उतारा है.

शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘यह विडंबना है कि वायनाड में राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बारे में शिकायत करने वाली भाकपा तिरुवनंतपुरम में भाजपा की तरफ से खेल रही है.’

It’s ironic that the same @cpofindia that complains about @RahulGandhi’s candidature in Wayanad is playing the BJP’s game in Thiruvananthapuram. The only effect of the CPI’s campaign against me in Thiruvananthapuram is to divide the anti-BJP vote. And they preach alliance dharma…

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 19, 2024