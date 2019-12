नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में हुए उपचुनावों के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. दरअसल कर्नाटक विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद सिद्धरमैया ने पार्टी के विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया. उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “विधायक दल के नेता के रूप में, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं. मैंने कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है. मैंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी जी को सौंप दिया है.” उन्होंने ये भी कहा, “मैंने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है.” सिद्धरमैया के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दिनेश गुंडू राव ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

Dinesh Gundu Rao,Congress: I am taking responsibility and

resigning from the post of party’s Karnataka State President. #KarnatakaBypolls pic.twitter.com/C8YEr870lI

— ANI (@ANI) December 9, 2019