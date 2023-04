केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, रैली में भड़काऊ बयान देने का लगाया आरोप

Karnataka Assembly Elections 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है. मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा की रैली के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. इस दौरान सीनियर कांग्रेस नेता डॉ. परमेश्वर भी मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने पुलिस थाने में शिकायत देकर अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि बेंगलुरु की रैली में अमित शाह ने भड़काऊ बयान देकर नफरत बढ़ाने का काम किया है. इसके साथ ही विपक्ष को भी बिना वजह बदनाम किया जा रहा है. फिलहाल कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है.