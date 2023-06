कांग्रेस के नेता जाएंगे बालासोर, स्थिति का लेंगे जायजा, राहत प्रयासों की करेंगे निगरानी

Odisha Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. शुक्रवार शाम से ही नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है. उन्होनें कहा, ‘ओडिशा में भयानक ट्रेन हादसे से मैं सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित हूं. मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और संवेदना व्यक्त करता हूं.’

#BalasoreTrainAccident | I am most pained and anguished by the terrible train disaster in Odisha. I extend my deepest sympathy and condolences to all the bereaved families: Sonia Gandhi, Chairperson, Congress Parliamentary Party (file pic) pic.twitter.com/XVKwFHRIMr — ANI (@ANI) June 3, 2023