Rahul Gandhi: दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के मशाल मार्च को नाकाम किया, कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले से चांदनी चौक होते हुए टाउन हॉल की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंगलवार शाम को हिरासत में ले लिया गया .

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.पुलिस ने शाम करीब सात बजे जब ‘लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकालने के लिए जुटे कांग्रेस नेताओं को लाल किला पहुंचने से रोक दिया. इसके बाद कांग्रेसियों ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया. हालांकि, कुछ नेता लाल किला तक पहुंच गए,लेकिन वहां पुलिस ने भारी अवरोधक लगा रखे थे.

कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के छोटे-छोटे समूहों में मार्च निकाला और बाद में चांदनी चौक में धरना दिया.पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कथित रूप से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.राहुल गांधी की अयोग्यता और अडाणी के मुद्दे को लेकर निकाले गए इस मार्च के दौरान कांग्रेस सांसदों सहित पार्टी नेता हाथों में टॉर्च पकड़े हुए थे.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर दिल्ली) सागर सिंह कलसी ने बताया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत, पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल, टीएन प्रथपन, डीन कुरियाकोरसे और शक्तिसिंह गोहिल सहित 96 लोगों को हिरासत में लिया गया.हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ दिया गया है और हालात नियंत्रण में हैं.गांधी को 2019 के मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.