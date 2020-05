नई दिल्‍ली: बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने गुरुवार को एक वेब कॉन्‍फ्रेंस को संबंधित करते हुए यह बात कही. Also Read - लॉकडाउन के कारण उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने में केंद्र सरकार विफल: अमरिंदर सिंह

केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज जब नरेंद्र मोदी सरकार नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस का एक सदस्य और पूर्व जज उसको बचाने की कोशिश कर रहा है. ये है कांग्रेस की असलियत है.

कानून मंत्री प्रसाद ने कहा, कांग्रेश ने हमेशा नीरव मोदी या मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश की है. अब वह (Nirav Modi) गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ प्रत्‍यर्पण की प्रक्रिया चल रही है, तो एक कांग्रेस सदस्‍य जो स्‍वयंम एक रिटायर्ड जज (Abhay Thipsay) हैं, कोर्ट में उसे (नीरव मोदी) बचा रहे हैं.

