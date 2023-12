धीरज साहू के ठिकानों पर रेड का आज 5वां दिन, अब तक 300 करोड़ मिला कैश, नोट गिनने वाली मशीन भी हुई फेल

MP Dheeraj Sahu Raid: झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी (Dheeraj Sahu IT Raid) के दौरान बरामद की गई नगदी की गिनती जारी है. धन कुबेर धीरज साहू के खजाने में से अब तक 300 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी है, हालांकि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कुल 176 बैग में से अब तक 106 बैग की गिनती पूरी हो चुकी है, वहीं अभी भी 70 बैग में भरे नोटों की गिनती बाकी हैं. इस मामले में नेताओं के जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

#WATCH | Balangir, Odisha: Currency counting machines brought in as the Income Tax Department raid at the premises of Boudh Distilleries Private Limited enter the 5th day.

Over Rs 200 Cr has been seized. Baldev Sahu Infra Pvt Ltd company which is a group company of Boudh… pic.twitter.com/MWQYFMI3BO

— ANI (@ANI) December 10, 2023