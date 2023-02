कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) के परिवार पर कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है. कांग्रेस ने पटियाला से लोकसभा सांसद और कैप्टन अमरिंदर सिंह (Capt Amarinder Singh) की पत्नी पर परनीत कौर (Preneet Kaur) को पार्टी से सस्पेंड दिया है. पार्टी की तरफ से बताया गया है कि परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में यह बताने को कहा गया है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए?

Congress MP (Lok Sabha) from Patiala Preneet Kaur has been suspended from the Party with immediate effect. pic.twitter.com/z8mBZYEicl — ANI (@ANI) February 3, 2023