Ghulam Nabi Azad Resignation: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व सीनियर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सांसद मनीष तिवारी ने भी अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा कि दो साल पहले हम में से 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पुराने नेताओं ने अपने खून-पसीने से संजोया है. अगर किसी को कुछ मिला वह ख़ैरात में नहीं मिला है. मनीष तिवारी ने कहा कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. मैंने इस पार्टी को 42 साल दिए हैं. मैं यह पहले भी कह चुका हूं, "हम इस संस्था (कांग्रेस) के किरायेदार नहीं हैं. पार्टी के हम सदस्य हैं. अब अगर आप हमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो यह दूसरी बात है.

मनीष तिवारी ने कहा कि हम गुलाम नबी आजाद के पत्र के गुण-दोष में नहीं जाना चाहते. वह समझाने की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे.जब कोई चापलूस ज्ञान देता है तो हंसी आती है. बता दें कि मनीष तिवारी की भी गिनती कांग्रेस के जी-23 नेताओं में होती है. वह भी कई बार पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा चुके हैं.

#WATCH | Congress MP M Tewari says, "Don't want to go into merits of Mr Azad's letter, he'd be in best position to explain…But strange that people who don't have capacity to fight a ward poll, were "chaprasis" of Congress leaders when give "gyaan" about party it's laughable…" pic.twitter.com/9dKLO2y2S8

