Mizoram यात्रा के दौरान बाइक पर सवार दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी

कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज मिजोरम के दौरे पर हैं. मंगलवार सुबह वह मिजोरम की राजधानी आइजॉल में एक मोटरसाइकिल पर सवार दिखे. एक व्यक्ति आगे बैठकर मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि राहुल गांधी पीछे (Pillion) बैठे दिखे. बता दें कि मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होगा. मिजोरम के साथ ही छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट पड़ेंगे. सभी पांच राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को मतगणना होगी.

