Congress MP Rajeev Satav Dies of COVID-Related Complications: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना की वजह से निधन हो गया है. वह 46 वर्ष के थे. उन्हें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता था. 22 अप्रैल की उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. उनका पुणे के जहांगीर अस्पताल में इलाज चल रहा था. Also Read - फिर टला कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, कोरोना संकट बना वजह; सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी

उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सातव एक नए वायरल संक्रमण से ग्रसित हो गए थे. उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी. Also Read - Complete Lockdown in India: क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी मोदी सरकार? अब कांग्रेस पार्टी ने भी की खास मांग

I’m very sad at the loss of my friend Rajeev Satav. He was a leader with huge potential who embodied the ideals of the Congress. Also Read - Petrol Diesel Price Increase: पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, 'चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू'

It’s a big loss for us all. My condolences and love to his family. pic.twitter.com/mineA81UYJ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2021