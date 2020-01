नई दिल्ली: नागरिकता कानून में किए गए हालिया बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि इनपर 15 दिसंबर की पुलिस कार्रवाई ‘राष्ट्र पर एक धब्बा है’. संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को भेदभावपूर्ण करार देते हुए थरूर ने कहा कि यह महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एकता के आदर्शों के खिलाफ है.

Delhi: Congress MP Shashi Tharoor joins protest against #CitizenshipAmendmentAct & #NationalRegisterofCitizens , in Shaheen Bagh. pic.twitter.com/07bcPzfYaJ

उन्होंने लोगों से कहा कि 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ वह राष्ट्र पर एक धब्बा है. बगैर किसी उकसावे के, कुलपति को सूचित किए बगैर वे (पुलिस) छात्रावासों में घुसे और छात्राओं पर हमला किया. पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों पर हमला किया गया, जो कि शर्मनाक है और कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है. सीएए को आड़े हाथ लेते हुए तिरूवनंतपुरम से सांसद ने कहा कि केंद्र का कदम भेदभावपूर्ण है और एक समुदाय को हाशिये पर धकेलने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमने संसद में इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया क्योंकि इसने नागरिकता कानून में पहली बार धर्म को शामिल किया है.

JNU, Jamia students need our support, says Congress leader Shashi Tharoor

Read @ANI Story | https://t.co/yUYIfCrwHj pic.twitter.com/eDSfagOEKJ

— ANI Digital (@ani_digital) January 12, 2020