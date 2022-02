Union Budget 2022: कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किए गए देश के आम बजट पर निराशा जताई. कांग्रेस सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस बजट में कुछ है ही नहीं. जब आप बजट का भाषण सुनते हो तो मनरेगा, रक्षा और जनता के सामने आने वाली चुनौतियों का कोई जिक्र ही नहीं होता है तो दुख होता है. मीडिल क्लास के खाली हाथ रहने पर शशि थरूर ने कहा कि जब पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है तो मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं देना समझ से परे है.Also Read - Budget 2022: राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी तक किया जाएगा विस्तार

Extremely disappointing, a damp squib! There seems to be absolutely nothing in this Budget. It’s an astonishingly disappointing Budget. When you listen to the speech, no mention of MGNREGA, of Defence, of any other urgent priorities facing the public: Congress MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/9g2cg6nz0T

