Budget Session of Parliament 2020 : संसद के आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र (Budget Session of Parliament 2020) से पहले कांग्रेस के सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) एवं एनआरसी (NRC) के विरोध में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य सांसद शामिल हुए. कांग्रेस सदस्यों ने बीजेपी के कई नेताओं के विवादित बयानों के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया.

#WATCH Delhi: Opposition leaders including Congress Interim President Sonia Gandhi protest in front of Gandhi statue in Parliament premises, against #CAA_NRC_NPR #BudgetSession pic.twitter.com/wolQCzvz0Q

— ANI (@ANI) January 31, 2020