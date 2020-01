मुंबई: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गैंगस्टर करीम लाला से मुलाकात की शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस को मुंबई के अंडरवर्ल्ड Underworld से पैसा मिलता था?”. बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल भी किया कि क्या (उस समय) यह राज्य में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत थी और क्या कांग्रेस ने मुंबई में हमला करने वालों का साथ दिया था. भाजपा नेता ने कांग्रेस नेतृत्व से राउत के बयान पर सफाई मांगते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसे आरोपों पर चुप क्यों है.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ”संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के बारे में एक बड़ा खुलासा किया. वह मुंबई क्यों आती थी और क्या कांग्रेस Congress को मुंबई के अंडरवर्ल्ड से पैसा मिलता था? क्या यह राज्य में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत थी?’’ पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि क्या उन दिनों कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए बाहुबल की जरूरत थी?

फडणवीस ने राउत को यह कहते हुए उद्धृत किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम तय करते थे कि ”पुलिस

आयुक्त कौन होगा, साथ ही ‘मंत्रालय’ (राज्य सचिवालय) में नियुक्ति भी…” उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए.

Devendra Fadnavis, BJP: Senior leaders of Congress must answer the people, association with criminals because of whom attacks have happened in Mumbai, I think there is nothing more defaming than this, Congress must clarify. https://t.co/4X45RmimEj pic.twitter.com/WbSSb9KURN

— ANI (@ANI) January 16, 2020