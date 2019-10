मुंबई: कांग्रेस-राकांपा गठबंधन ने सोमवार रात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपये भत्ता देने और सत्ता में आने पर कामगारों को न्यूनतम 21,000 रुपये तनख्वाह देने का वादा किया है. राज्य में विधनासभा चुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं. विपक्षी गठबंधन ने सत्ता में आने पर 500 वर्ग फुट में बने मकानों से संप्पति कर समाप्त करने का भी वादा किया है. ग्रामीण इलाकों में गठबंधन ने लोगों को नरेगा के तहत कम से कम 200 दिन रोजगार देने का वादा किया है. सभी जिलों में आधुनिक अस्पताल बनाने का वादा भी किया गया है.

Election Manifesto of the grand alliance led by Congress, NCP & other parties, has released for the #MaharashtraAssemblyPolls

We are certain that the implementation of this manifesto will surely bring Maharashtra back onto the path of progress.#Shapathnama pic.twitter.com/XAiF8ZtdtF

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 7, 2019