मुंबई: महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का एक और राकांपा के तीन विधायक बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए. इन विधायकों ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था. भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने एक दिन पहले मंगलवार को दावा किया था कि चुनाव से पहले भाजपा के साथ जुड़ने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के कम से कम 50 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं.

कांग्रेस और एनसीपी का दामन छोड़कर आए विधायक बुधवार सुबह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए.

Mumbai: Former NCP leaders Shivendra Raje Bhosale, Sandeep Naik & Chitra Wagh join Bharatiya Janta Party in presence of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. pic.twitter.com/OqSZM9g4rG

