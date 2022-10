Congress President: कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नए अध्यक्ष के तौर पर खरगे ने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है. इससे पहले खरगे आज सुबह 8 बजे राज घाट गए और बापू की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया. उसके बाद वे, शांति वन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि और समता स्थल भी गए.Also Read - Congress President Mallikarjun Kharge: अध्यक्ष पद संभालते ही बोले खरगे-सोनियाजी के ब्लूप्रिंट पर होगा काम, नफरत मिटाएंगे

सोनिया गांधी ने कहा, मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे को हार्दिक बधाई देती हूं. बदलाव दुनिया का नियम है… कांग्रेस को पहले भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. लेकिन मुझे यकीन है कि हम समस्याओं को दूर कर लेंगे.

कांग्रेस नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें बधाई दी. इस अवसर पर सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत राहत मिली.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया है.

बुधवार को औपचारिक रूप से खरगे को निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया.

पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने खरगे को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंपा.

कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में AICC मुख्यालय पहुंचीं.

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मल्लिकार्जुन खरगे के पोस्टर लगाए गए हैं.

Delhi | Mallikarjun Kharge will today take the charge as national president of the Congress party. Visuals from outside the AICC office in Delhi. pic.twitter.com/SNET2JmmPG

— ANI (@ANI) October 25, 2022