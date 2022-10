Congress President: कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज सुबह 10:30 बजे वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अध्यक्ष पद संभालेंगे. इससे पहले खरगे आज सुबह 8 बजे राज घाट गए और बापू की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया. उसके बाद वे, शांति वन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि और समता स्थल भी गए.Also Read - Top 10 News 26th October: कॉंग्रेस में आज से ‘खड़गे’ काल शुरू, 24 साल बाद बना गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष । Watch Video

इससे पहले खड़गे ने मंगलवार की शाम 6 बजे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. मनमोहन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी.

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मल्लिकार्जुन खरगे के पोस्टर लगाए गए हैं.

Delhi | Mallikarjun Kharge will today take the charge as national president of the Congress party. Visuals from outside the AICC office in Delhi. pic.twitter.com/SNET2JmmPG

— ANI (@ANI) October 25, 2022