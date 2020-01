नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर भीड़ द्वारा पथराव एवं नारेबाजी की घटना की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए. सोनिया ने एक बयान जारी कर ननकाना साहिब पर भीड़ द्वारा किए गए ‘अवांछित और अकारण हमले’ की निंदा की.

सिख श्रद्धालुओं और इस पवित्र स्थल के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मामले को तत्काल पाकिस्तान की सरकार के समक्ष उठाए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और आगे से किसी हमले को रोका जा सके.

Congress: Party interim President Sonia Gandhi has condemned the unwarranted & unprovoked attack on Gurdwara Nankana Sahib in Pakistan by an unruly mob of miscreants. She said, ‘Govt of India should press for immediate registration of case, arrest & action against culprits’ pic.twitter.com/f5goUQmhFf



सोनिया ने कहा कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने, उनकी गिरफ्तारी एवं कार्रवाई के लिए भी सरकार को दबाव बनाना चाहिए. गौरतलब है कि पाकिस्तान में सिख किशोरी से शादी करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के परिवार की अगुवाई में कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को यहां गुरद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब के बाहर प्रदर्शन किया.

Congress: Expressing dismay&concern on the safety of Sikh pilgrims & employees, Sonia Gandhi called upon Govt of India to immediately take up the issue with Pakistani authorities to ensure security for pilgrims & adequate security for the Holy shrine to prevent any future attacks https://t.co/xUMu9IBBeu

