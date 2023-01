जम्मू-कश्मीरः 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुईं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, हाफ जैकेट व टोपी पहने दिखे राहुल गांधी

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह अवंतीपोरा से शुरू हुई. राहुल गांधी के साथ PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी पद यात्रा करते दिखीं. हमेशा टी-शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी आज हाफ जैकेट और टोपी पहने नजर आए. राहुल गांधी के साथ जम्मू-कश्मीर के कई कांग्रेस नेता भी यात्रा में साथ-साथ चल रहे हैं. महबूबा मुफ्ती से पहले नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे.

इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को अनंतनाग जिले में अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था. उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान पुलिस का इंतजाम ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद अपने सुरक्षाकर्मियों की सलाह पर उन्होंने यात्रा रद्द कर दी.उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार और रविवार को इस यात्रा तथा इससे जुड़े कार्यक्रमों में ऐसा नहीं होना चाहिए..