नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी. चुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद शशि थरूर नव नियुक्त पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी.

Shashi Tharoor reaches the residence of the Congress President-elect Mallikarjun Kharge, in Delhi. pic.twitter.com/GL37Od8wT0

