Congress President Election: कांग्रेस ने आज गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी. इसके मुताबिक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को सात दिन के भीतर नामांकन दाखिल करना होगा. जारी अधिसूचना के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक दाखिल किया जा सकेगा. वहीं अगर जरूरी हुआ तो नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान भी होगा. मतदान की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है और परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को होगी.Also Read - खिलाड़ियों को शौचालय में रखा खाना परोसे जाने पर शिखर धवन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की कार्रवाई की मांग

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी के अध्यक्ष मधुसुधन मिस्त्री ने एक प्रेस नोट के जरिए अधिसूचना की जानकारी दी. इसमें बताया गया कि 24 से 30 सितंबर के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. जिसके बाद एक अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच होगी. Also Read - कैसे बना PFI और कितने राज्यों में फैल चुका है ये, क्या है इसका असल मकसद ? Explained

Congress issues notification for the party president elections

Nominations to be filed from Sep 24 to Sep 30. If necessary, voting will be held on Oct 17 and the result for the same will be declared on Oct 19 pic.twitter.com/r032tslwyM

