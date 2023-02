Budget 2023: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, यह बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है, गरीब, बेरोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं

Budget2023, Congress: कांग्रेस अध्यक्ष (Congress President) मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट (Budget2023) को लेकर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कहा, यह बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है. यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है. उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसका पुनरुच्चार किया है. बजट में महंगाई और मुद्रा स्फ़ीति में इजाफा है, जिसपर ध्यान देना चाहिए था.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी ने पहले कहा था कि प्रति वर्ष वे 2 करोड़ नौकरियां देंगे. सरकारी भर्तियों को भरने के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ. गरीब, बेरोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है. मोदी सरकार द्वारा 3-4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया. बजट में गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है. सरकारी नौकरियों की जगह को भरने के लिए के लिए और मनरेगा के लिए कोई कदम नहीं हैं.