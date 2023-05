कर्नाटक का 'किंग' कौन? सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार से मिले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे- जानें क्या आया अपडेट

Karnataka CM post: कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब अंतिम निर्णय वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से परामर्श करके लेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष कल बेंगलुरु में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि घोषणा में कल तक की देरी हो सकती है और बेंगलुरु में ही घोषणा की जा सकती है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आज सीएम पद के दावेदार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दिल्ली दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है. बता दें कि राहुल गांधी ने भी खड़गे से उनके आवास पर मुलाकत की थी.

डीके शिवकुमार ने खड़गे से मुलाकात से पहले कहा कि कांग्रेस उनके लिए मां की तरह है और पार्टी से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने शिवकुमार और सिद्दरमैया दोनों को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया था . मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए नव निर्वाचित विधायकों से बातचीत करने वाले कांग्रेस के तीन केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसकी जानकारी दी और सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. कांग्रेस विधायक दल ने रविवार को बेंगलुरु में एक होटल में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया था.



