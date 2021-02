Congress President Sonia Gandhi writes a letter to the Prime Minister Modi: देश में पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत लिखा है. अपने खत में सोनिया गांधी ने ईंधन के बढ़ते दामों को कहा है कि कीमतें ‘ऐतिहासिक एवं अव्यावहारिक’’ हैं. उन्होंने सरकार से बहाना बनाने के बजाए समाधान खोजने को भी कहा है. Also Read - दिल्ली में भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जेपी नड्डा ने की अहम बैठकें

सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा, “मुझे उम्मीद है कि सरकार बहाने खोजने की बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देगी.” Also Read - कांग्रेस ने कहा- कागज़ के शेर हैं अमिताभ बच्चन-अक्षय कुमार, इन्हें काले झंडे दिखाएंगे; बिग बी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

Also Read - Pamela Goswami Arrest with Drugs: कौन हैं BJP की युवा नेता पामेला गोस्वामी, जो कोकीन के साथ हुईं अरेस्ट, चिल्ला-चिल्लाकर बोलीं...