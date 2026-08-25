जाति जनगणना पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने PM मोदी से की सवालों को बदलने की मांग

जनगणना पहले 2021 में होने वाली थी. इसे कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था.केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.

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राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने जातिगत जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं रखने पर जताई आपत्ति. (ANI)

देश में होने वाली जाति जनगणना को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. दोनों नेताओं ने मांग की है कि सरकार जाति संबंधी जानकारी जुटाने के लिए तैयार मौजूदा प्रश्नावली (Questionnaire) को वापस ले. कांग्रेस की ओर से इन सवालों को ज्यादा वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से तैयार करने की सलाह दी गई है.

कांग्रेस का कहना है कि अगर मौजूदा तरीके से जातिगत आंकड़े जुटाए गए, तो इससे अधूरी या गलत जानकारी सामने आ सकती है. राहुल गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी में लिखा, “जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं है. इससे देश में OBC आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है.”

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डेटा पूरी तरह सटीक होना जरूरी- राहुल गांधी

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी चिट्ठी में कहा कि जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं है. इसका मकसद सामाजिक न्याय की मजबूत नींव तैयार करना है. ऐसे में डेटा पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए. खरगे ने जनगणना में तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है.

केंद्र सरकार ने 2025 में आगामी जनगणना के साथ जाति गणना कराने का फैसला किया था. इसे आजादी के बाद पहली बार सभी जातियों की विस्तृत गणना के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) हुई थी, लेकिन उसके पूरे आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे.

कांग्रेस का नार- ‘जितनी आबादी, उतना हक’

राहुल गांधी लंबे समय से जाति जनगणना को अपनी राजनीति का अहम मुद्दा बना चुके हैं. वे लगातार ‘जितनी आबादी, उतना हक’ का नारा देते रहे हैं. कांग्रेस का तर्क है कि OBC, दलित और आदिवासी समुदायों की वास्तविक हिस्सेदारी जानने के लिए विस्तृत जातिगत डेटा जरूरी है.कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी में यह भी कहा कि जनगणना और जाति गणना की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए. इसके आधार पर ही भविष्य में आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के बंटवारे से जुड़े फैसले लिए जा सकेंगे.

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पहली डिजिटल जनगणना

जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी. डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा. लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा. जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990 के तहत होगी.

केंद्र के मुताबिक, लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. ये जानकारियां RTI के दायरे में नहीं आएगा. इसे किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर

बता दें कि जनगणना पहले 2021 में होने वाली थी. इसे कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था.केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. जनगणना में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मदद करेंगी.

पूछे जाएंगे 40 सवाल

14 अगस्त को जनगणना-2027 में पूछे जाने वाले 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई थी. आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी. इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे. इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC/ST का विकल्प था. जनगणना-2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है, जिसमें SC/ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है. इसके अलावा लोगों से कोविड वैक्सीन, वोटर ID और बैंक अकाउंट को लेकर भी सवाल किए जाएंगे.

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