नई दिल्ली: कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 7 और उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी. पार्टी की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोमेश सभरवाल चुनाव लडेंगे. वहीं तिलक नगर से रमिंदर सिंह बमराह चुनाव लड़ेंगे. बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव, राजिंदर नगर से रॉकी तौसीद, कोंडली- एससी से अमरीश गौतम, घोंडा से भीष्म शर्मा और करवाल नगर से अरबिंद सिंह चुनाव लड़ेंगे.

बता दें कि कांग्रेस इससे पहले अपने 54 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है. इस तरह से पार्टी अब तक कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस 70 सदस्यीय विधानसभा में 66 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उसने चार सीटें सहयोगी राजद के लिए छोड़ी हैं.

पहली सूची के मुताबिक पूर्व मंत्री अशोक कुमार वालिया को कृष्णा नगर और हारून यूसुफ को बल्लीमारान से उम्मीदवार बनाया गया है. आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले आदर्श शास्त्री को द्वारका से टिकट दिया गया है जहां से वह निवर्तमान विधायक हैं. दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की पुत्री शिवानी चोपड़ा को कालकाजी और चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद की पत्नी को संगम विहार से टिकट मिला है.

Congress releases list of 7 candidates for #DelhiElections2020. Romesh Sabharwal to contest against Chief Minister Arvind Kejriwal from New Delhi seat. pic.twitter.com/9eosVmxmys

