कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट; सोनिया गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी समेत ये नाम

Congress Candidates List For Rajy Sabha Election 2024: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इसमें सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi ) का भी नाम है. कांग्रेस की तरफ से पहली बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने का आधिकारिक ऐलान किया गया है. हालांकि आज ही वह अपना नामांकन दाखिल करेंगी. सोनिया गांधी राजस्थान से, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवार होंगे. इसके अलावा पार्टी ने बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को मैदान में उतारा है.

Congress releases another list of candidates for the Rajya Sabha Biennial elections.

Sonia Gandhi from Rajasthan

Abhishek Manu Singhvi from Himachal Pradesh pic.twitter.com/lcY6kZUWD5

