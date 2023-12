Congress में बड़े फेरबदल: Priyanka Gandhi की जगह अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी, सचिन पायलट को मिला छत्तीसगढ़; किन-किन 12 नेताओं की हुई नियुक्ति, देखें LIST

Congress Reshuffle: कांग्रेस नेतृत्व ने कई बड़े फेरबदल किए हैं. यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में महासचिव और प्रभारी नियुक्त किये गए हैं. उत्तर प्रदेश में भी उलटफेर हुआ है. उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडेय (Avinash Pandey) यूपी के प्रभारी होंगे. इसके साथ ही सचिन पायलट (Sachin Pilot) को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है.

कितने पढ़े-लिखे हैं संसद पर स्मोक अटैक करने वाले युवा? नीलम की शिक्षा जान चौंक जाएंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रियंका गांधी समेत 12 नेताओं को महासचिव-प्रभारी नियुक्त किया है. अजय माकन कोषाध्यक्ष बने रहेंगे, मिलिंद देवरा और विजय इंदर सिंहला सयुंक्त कोषाध्यक्ष बनाये गए. प्रियंका गांधी के पास फिलहाल किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और जयराम रमेश संचार विभाग के प्रभारी बने रहेंगे.

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra has been relieved from the post of AICC in-charge of UP Congress. Sachin Pilot appointed as in-charge of Chhattisgarh Congress. Ramesh Chennithala appointed as AICC in-charge of Maharashtra. pic.twitter.com/rbmHumcBEa

— ANI (@ANI) December 23, 2023