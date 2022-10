नई दिल्ली: दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में आंतकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मार हत्या कर दी है. घाटी में हमले के बाद प्रदर्शन जोरों शोरों पर चल रहा है. वहीं, कांग्रेस ने हमले पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने कहा, सरकार अपनी नीतियों पर एक बार फिर विचार करें नहीं तो आगे आने वाले समय में कोई कश्मीरी पंडित नहीं मिलेगा. कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, आज एक बेहद दुखद घटना हुई है, भट्ट साहब एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे आज उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी. कश्मीरी पंडित बहुत ज्यादा परेशान है, 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया और आज तक वह लोग न्याय मांग रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद है, सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उनसे बात नहीं करती है. गृहमंत्री उनसे मिलते तक नहीं है.Also Read - राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, 80 लाख रुपए देकर पुलिस सब-इंस्पेक्टर बन सकते हो

कश्मीरी पंडित जम्मू में बैठकर कहता है कि हमें वेतन तों दिलाएं, जो कुछ बचे हुए कश्मीरी पंडित हिम्मत दिखाते हैं जो कश्मीर में हैं और रहने की कोशिश कर रहे हैं. उनको मोदी सरकार की नीतियां बचा नहीं पा रही हैं, बल्कि वह एक्सपोज कर रही है. मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अपनी नीतियों पर फिर विचार करे, किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ होगा नहीं तो आगे आने वाले दिनों में एक भी कश्मीरी पंडित घाटी में नहीं मिलेगा.

J&K | A Kashmiri Pandit, Puran Krishan Bhat was killed by terrorists in Shopian today. Visuals from his residence as his family, relatives and others mourn his demise. pic.twitter.com/LPx43dP2BB

— ANI (@ANI) October 15, 2022