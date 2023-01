कांग्रेस ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए कल के मुकाबले आज अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है

श्रीनगर: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुक्रवार के मुकाबले आज शनिवार को अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. राहुल गांधी के घेरे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी नजर आ रहे हैं.

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुरक्षा में कथित चूक के मद्देनजर शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी थी. रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, कल की घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और समाज के हर वर्ग के लोग हैं ने सड़कों के किनारे खड़े होकर यात्रा और राहुल गांधी का दिल से स्वागत किया.

यात्रा शनिवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से शुरू हुई. कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा की गई पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसके मद्देनजर राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा स्थगित कर दी.