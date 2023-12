Election Results 2023: विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस का जश्न शुरू, पार्टी दफ्तर के बाहर फोड़े पटाखे

Assembly Election Results 2023: हाल ही में संपन्न राज्य चुनावों में कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त कांग्रेस समर्थक रविवार (3 दिसंबर) को नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले पटाखे फोड़े. छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए आज वोटों की गिनती होने वाली है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव एक ही चरण में और छत्तीसगढ़ के चुनाव दो चरणों में हुए थे. सभी चार राज्यों में वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से वोटों की गिनती की जाएगी.

राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव हुए थे. कांग्रेस उस राज्य में वापसी की उम्मीद कर रही है. दिन चढ़ने के साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अब राजस्थान की कमान किसके हाथों में होगी. यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है. राजस्थान में 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी.

#WATCH | Delhi: Congress supports gather outside the Congress office & burst crackers ahead of the Assembly Election results. pic.twitter.com/DEDKh7kLvD

— ANI (@ANI) December 3, 2023