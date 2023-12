Hindi India Hindi

Congress To Launch Online Crowd Funding Campaign Donate For Desh Before Lok Sabha Election 2024

Donate for Desh: लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाएगी कांग्रेस, 18 दिसंबर से देशभर में शुरू करेगी 'डोनेट फॉर देश' अभियान

Congress Donate for Desh Campaign: डोनेट फॉर देश अभियान का उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है.

Congress Donate for Desh Campaign: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे (Assembly Election Result 2023) आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) को लेकर एक्टिव है. मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए ‘डोनेट फॉर देश’ (Donate for Desh Campaign) के नाम से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है.

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपये, 1,380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में देने की अपील करेगी.

Trending Now

महात्मा गांधी के तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है पहल

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस को चंदा एकत्र करने के अपने ऑनलाइन अभियान ‘डोनेट फॉर देश’ की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है. यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक ‘तिलक स्वराज कोष’ से प्रेरित है. इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है. उन्होंने कहा, हम लोगों को उस इतिहास को स्वीकारते हुए अंशदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

You may like to read

महासचिव के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को लेकर जागरुकता बढ़ाई जाएगी. वेणुगोपाल ने कहा, यह अभियान मुख्य रूप से पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे. इसके तहत पार्टी से जुड़े स्वयंसेवी घर-घर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 घरों को लक्षित करके हर घर से कम से कम 138 रुपये का अंशदान सुनिश्चित करेंगे.

स्थापना दिवस पर नागपुर में विशाल रैली का आयोजन

नेता ने कहा, अभियान की प्रभावशीलता के लिए, सभी राज्य अध्यक्षों को पार्टी के शुभचिंतकों और पदाधिकारियों के बीच संभावित दानदाताओं की पहचान करनी चाहिए, जिनका लक्ष्य 1380 रुपये या 13800 रुपये का योगदान देना है. यह रणनीतिक दृष्टिकोण बेहतर भारत के लिए हमारे दृष्टिकोण की सफलता सुनिश्चित करेगा.

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि पार्टी 28 दिसंबर को स्थापना दिवस पर नागपुर में एक विशाल रैली करने जा रही है. उन्होंने कहा, “कल हमारी नागपुर में एक विस्तृत बैठक है और इस मेगा इवेंट में कम से कम 10 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे. पूरे भारत से नेता रैली का हिस्सा होंगे.’

(इनपुट-एजेंसी के साथ)