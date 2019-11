नई दिल्ली: गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया. बिरला ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए कहा कि किसानों के विषय पर चर्चा हो रही है और ऐसे में सदन में हंगामा अच्छी परंपरा नहीं है.

कांग्रेस और डीएमके के सदस्यों ने ‘बदले की राजनीति बंद करो’, ‘एसपीजी के साथ राजनीति करना बंद करो’ और ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे लगाए.

मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए. इसके बाद द्रमुक के सदस्य भी कांग्रेस के समर्थन में आसन के समीप पहुंच कर नारेबाजी करने लगे.

Lok Sabha: Opposition leaders come into the Well of the House, shouting slogans of ‘We want justice, we want justice and ‘Jawab do, jawab do’. https://t.co/XOr2RkHysU pic.twitter.com/z9eQ0YsgxS

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा, सोनिया गांधी जी और राहुल जी सामान्‍य प्रोटेक्‍टी नहीं हैं. वाजपेयी जी ने गांधी परिवार को एसपीजी की अनुमति दी थी. 191 से 2019 तक एनडीए दो बार पावर में आया लेकिन उनका एसपीजी कवर कभी भी नहीं हटाया गया.

Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury in Lok Sabha: Sonia Gandhi ji & Rahul Gandhi ji are not normal protectees. Vajpayee ji had allowed Special Protection Group (SPG) protection for the Gandhi family. From 1991-2019, NDA came to power twice but their SPG cover was never removed pic.twitter.com/FvyRacxRlL

