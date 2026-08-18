जाओ पहले गांधी-नेहरू और पटेल पर केस करो... 'वंदे मातरम्' विवाद पर खरगे ने BJP को दी चुनौती

गृहमंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त को आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था. बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गान को रोकने को कहा था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/congress-vande-mataram-row-mallikarjun-kharge-challenge-bjp-to-fir-against-gandhi-nehru-sardar-patel-8504377/ Copy

15 अगस्त को कांग्रेस हेड क्वॉर्टर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह हुआ था. इसमें मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी शामिल हुए थे. (X हैंडल)

15 अगस्त को भारत की आजादी के 80वें साल पर कांग्रेस मुख्यालय में सेलिब्रेशन के दौरान वंदे मातरम् गाया गया था. इसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वंदे मातरम् को दो छंदों के बाद भी गाने पर राहुल गांधी और सोनिया ने ऐतराज जताया था. BJP इसे लेकर कांग्रेस को घेर रही है. अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने BJP को चैलेंज किया है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “बीते 90 सालों से हम तो वही वंदे मातरम् गाते आ रहे हैं. इस सरकार में भी लोग बीते 12 सालों से यही वंदे मातरम् गाते रहे. अगर ऐसा करना अपराध है, तो सवाल है कि क्या 18 सालों तक ये लोग भी अपराध ही करते रहे. अगर ऐसा करना अपराध है, तो मेरा सवाल है कि क्या ये लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल पर भी केस दर्ज करेंगे?”

संसद से 500 मीटर दूर बच्चों को मारा, पैलेट गन भी चली… राहुल गांधी ने गृहमंत्री पर फिर साधा निशाना

कांग्रेस ने शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस ने अपने X हैंडल से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान पोस्ट किया. इसमें खरगे ने कहा, “इनके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा. वही ‘वंदे मातरम्’ महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने गाया था. यहां तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी और मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मोदी ने भी गाया. मैंने भी वही वंदे मातरम् गाया है. अगर ये गुनाह है, तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जी के ऊपर केस करो. अब जो मोदी-शाह चाहेंगे, देश में वैसा ही थोड़ी होता रहेगा. सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता. देश में जो कई वर्षों से हो रहा है, हमने वही किया है.”

इनके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा। वही ‘वंदे मातरम्’ महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने गाया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी और मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मोदी ने भी गाया। मैंने भी वही वंदे मातरम् गाया है।… pic.twitter.com/RDrlBQFCkl — Congress (@INCIndia) August 18, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, “ये लोग सोचते हैं कि जो कह दिया, वह कानून हो गया. अगर कल नई सरकार आए और वह कुछ और बात कहे, तो वह कानून बन जाएगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं.”

PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे… जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब

अमित शाह ने भी लगाया था आरोप

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त को आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था. बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गान को रोकने को कहा था.

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच

इस बीच दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम् के अपमान से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है. 16 अगस्त को IP एस्टेट थाने में एक वकील ने शिकायत की थी. इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. वहीं, BJP ने सोनिया गांधी के खिलाफ बेंगलुरु और मंगलुरु में पुलिस शिकायत दर्ज कर वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की.

सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी का डर नही