EnglishHindi

जाओ पहले गांधी-नेहरू और पटेल पर केस करो... 'वंदे मातरम्' विवाद पर खरगे ने BJP को दी चुनौती

गृहमंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त को आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था. बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गान को रोकने को कहा था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 18, 2026, 4:15 PM IST
जाओ पहले गांधी-नेहरू और पटेल पर केस करो... 'वंदे मातरम्' विवाद पर खरगे ने BJP को दी चुनौती
15 अगस्त को कांग्रेस हेड क्वॉर्टर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह हुआ था. इसमें मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी शामिल हुए थे. (X हैंडल)

15 अगस्त को भारत की आजादी के 80वें साल पर कांग्रेस मुख्यालय में सेलिब्रेशन के दौरान वंदे मातरम् गाया गया था. इसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वंदे मातरम् को दो छंदों के बाद भी गाने पर राहुल गांधी और सोनिया ने ऐतराज जताया था. BJP इसे लेकर कांग्रेस को घेर रही है. अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने BJP को चैलेंज किया है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “बीते 90 सालों से हम तो वही वंदे मातरम् गाते आ रहे हैं. इस सरकार में भी लोग बीते 12 सालों से यही वंदे मातरम् गाते रहे. अगर ऐसा करना अपराध है, तो सवाल है कि क्या 18 सालों तक ये लोग भी अपराध ही करते रहे. अगर ऐसा करना अपराध है, तो मेरा सवाल है कि क्या ये लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल पर भी केस दर्ज करेंगे?”

और पढ़ें: बदलेगी MP की सूरत! साइंस-टेक्नोलॉजी पर अगले पांच साल में खर्च होंगे 492 करोड़ रुपये

संसद से 500 मीटर दूर बच्चों को मारा, पैलेट गन भी चली… राहुल गांधी ने गृहमंत्री पर फिर साधा निशाना

कांग्रेस ने शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस ने अपने X हैंडल से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान पोस्ट किया. इसमें खरगे ने कहा, “इनके पैदा होने से पहले ही कांग्रेस ने बता दिया था कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा. वही ‘वंदे मातरम्’ महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने गाया था. यहां तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी और मुख्यमंत्री रहते हुए खुद मोदी ने भी गाया. मैंने भी वही वंदे मातरम् गाया है. अगर ये गुनाह है, तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जी के ऊपर केस करो. अब जो मोदी-शाह चाहेंगे, देश में वैसा ही थोड़ी होता रहेगा. सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता. देश में जो कई वर्षों से हो रहा है, हमने वही किया है.”

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, “ये लोग सोचते हैं कि जो कह दिया, वह कानून हो गया. अगर कल नई सरकार आए और वह कुछ और बात कहे, तो वह कानून बन जाएगा. इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं.”

PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे… जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब

अमित शाह ने भी लगाया था आरोप

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त को आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम् का गान हो रहा था. बीच में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को गान को रोकने को कहा था.

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच

इस बीच दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम् के अपमान से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है. 16 अगस्त को IP एस्टेट थाने में एक वकील ने शिकायत की थी. इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. वहीं, BJP ने सोनिया गांधी के खिलाफ बेंगलुरु और मंगलुरु में पुलिस शिकायत दर्ज कर वंदे मातरम् के अपमान का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की.

सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी का डर नही

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.