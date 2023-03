राहुल गांधी को सजा: फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी कांग्रेस, कहा- हम सच बोलते रहेंगे

नई दिल्ली: राहुल गांधी को अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के मामले को कांग्रेस अदालत में चुनौती देगी. कांग्रेस ने सजा सुनाये जाने को ‘कानूनी रूप से गलत निर्णय’ करार दिया है. कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी. मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने और सरकार के ‘काले कारनामों’ को उजागर करने की सजा मिल रही है, लेकिन राहुल बिना डरे सच बोलते रहेंगे. फैसले के कुछ घंटे बाद राहुल गांधी सूरत से दिल्ली लौटे, जहां हवाई अड्डे पर कांग्रेस के कई सांसदों एवं नेताओं ने उनका स्वागत किया तथा उनके समर्थन में नारेबाजी की.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि सरकार राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर लोकसभा से बाहर करना चाहती है, इसलिए यह सब हो रहा है. खरगे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘पहले न्यायाधीशों को बदला गया. हमको पहले से अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत लड़ेंगे.’’ बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कायर, तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं. जेपीसी की मांग कर रहे हैं. राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी और पुलिस भेजती है. राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.’’