नई दिल्ली: कांग्रेस के शीर्ष नेता अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर शनिवार सुबह बैठक करेंगे और अपनी आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक कल सुबह होगी. जबकि यह बैठक रविवार को होनी थी.

वेणुगोपाल ने ट्वीट किया,‘‘ सीडब्ल्यूसी की बैठक पुनर्निर्धारित की गई है और अब यह नौ नवंबर को सुबह पौने नौ बजे 10 जनपथ पर होगी. बैठक में सीडब्ल्यूसी के सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य हिस्सा लेंगे.’’

The CWC meeting has been rescheduled to tomorrow 09.11.19, 0945 am at 10 Janpath. CWC members, Permanent Invitees & Special invitees will be attending the meeting.

