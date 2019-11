नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर गुरुवार को दिल्‍ली में सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की कार्य समिति ने तय किया है कि आगे क्‍या कदम उठाने हैं. कांग्रेस अब मीटिंग में तय किए गए कदम उठाएगी. इसके साथ ही कांग्रेस और एनसीपी दोनों सरकार बनाने को लेकर अपनी चर्चा जारी रखेंगी. कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि मुंबई में कल संभवता एक फैसला लिया जा सकता है.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कार्यसमिति की मीटिंग के बारे में बताया है कि हमने सीडब्‍ल्‍यूसी के सदस्‍यों को महाराष्‍ट्र की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी. आज कांग्रेस-एनसीपी चर्चा जारी रखेंगी. मेरा मानना है कि कल, हम शायद मुंबई में एक निर्णय लेंगे.

Congress leader KC Venugopal on CWC meeting: We have apprised the CWC members of the latest political situation in Maharashtra. Today, Congress-NCP discussion will continue. I think, tomorrow, we will probably have a decision in Mumbai. pic.twitter.com/mmzeQ73ND5

वहीं महाराष्‍ट्र में सरकार बनाने को लेकर पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चर्चा की और तय किया कि क्‍या कदम आगे उठाने हैं. मीटिंग में तय किए गए कदम अब हम उठाएंगे.

Mallikarjun Kharge, Congress on #Maharashtra govt formation: The Congress Working Committee today discussed and decided what steps need to be taken ahead. We will now take steps as decided in the meeting. pic.twitter.com/Z9h9KFrqoT

