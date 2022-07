Congress, PM Modi, chopper, Andhra Pradesh, krishna district, bjp: आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक कार्यक्रम में गए पीएम नरेंद्र मोदी को उस वक्त अजीबोगरीब स्थति का सामना करना पड़ा जब उनके हेलिकॉप्टर ने कृष्णा जिले गन्नावरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी. पीएम मोदी के हेलिकॉप्टर के गन्नावरम हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आसमान में काले गुब्बारे छोड़े.Also Read - दिल्ली विधानसभा में विधायकों की वेतन वृद्धि का बिल पास, ये होगी नई सैलरी

इस घटना के बाद पुलिस ने गुब्बारे छोड़ने के आरोप में कांग्रेस के 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. Also Read - जानें स्वतंत्रता सेनानी पसाला कृष्णमूर्ति के बारे में, जिनकी बेटी के PM ने छुए पैर

#UPDATE Andhra Pradesh | 3 Congress protesters taken into custody for releasing black balloons soon after PM Modi’s chopper took off from Gannavaram Airport, where a strict security cordon was set up around the airport: SP Siddharth Kaushal, Krishna district

— ANI (@ANI) July 4, 2022