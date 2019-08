नई दिल्ली. कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति (CWC) की बैठक शनिवार को यहां होने जा रही है, जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन के संदर्भ में कुछ न कुछ निर्णय लिए जाने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष के चयन के लिए किसी पैनल अथवा व्यवस्था पर निर्णय होगा. इससे पहले पार्टी के कई नेता नए अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) का नाम प्रस्तावित कर चुके हैं. हालांकि राहुल गांधी ने इसको खारिज कर दिया था, लेकिन कई नेताओं को उम्मीद है कि बैठक में उनके प्रस्ताव पर आसानी से सहमति बन सकेगी.

सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक दिन पहले राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पर अगले कुछ दिनों के भीतर निर्णय हो जाएगा. पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और सुशील कुमार शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नामों की चर्चा है. राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से जुड़े कई संगठनों और नेताओं ने इस पद के लिए गांधी परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को ही उपयुक्त बताया था. इसके मद्देनजर नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की पैरवी की थी. ऐसे में CWC की बैठक में इस बात पर चर्चा होने की पूरी संभावना है.

Sources: Congress Working Committee(CWC) will shortly meet first, then will be divided into five groups, and discussions(on next party chief) will be held with state unit leaders according to regions pic.twitter.com/On0a7LJlbw

— ANI (@ANI) August 10, 2019