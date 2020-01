नई दिल्ली: कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक शनिवार को आरंभ हो गयी, जिसमें संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों और जेएनयू में हमले के बाद बने हालात तथा अर्थव्यवस्था में सुस्ती पर चर्चा की जाएगी.

Delhi: Congress Working Committee meeting underway. Congress Interim President Sonia Gandhi, Former PM Manmohan Singh, Priyanka Gandhi Vadra, Senior Congress leaders Mallikarjun Kharge, P Chidambaram, Ghulam Nabi Azad present at the meeting. pic.twitter.com/PVkAo26E8m

— ANI (@ANI) January 11, 2020