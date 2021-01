नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है. दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के राजभवन के सामने कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रह हैं. दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में राहुल (Rahul Gandhi) और प्रियंका गाँधी (Priyanka Gandhi) भी शामिल हैं. इसके साथ ही कई अन्य नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं. उप राज्यपाल के निवास के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और जब तक ये वापस नहीं लिए जाते, तब तक कांग्रेस (Congress) पीछे नहीं हटेगी. Also Read - Kisan Andolan: भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है ‘तीनों हालिया कानून’: आईएमएफ

राहुल गांधी ने कहा कि ''भाजपा (BJP) सरकार कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाई है. ये कानून किसानों को खत्म करने के लिए हैं. सरकार किसानों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है.''

विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कई अन्य नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

The three (farm) laws have been brought to finish the farmers. If we don’t stop this now, it will continue to happen in other sectors too. Narendra Modi does not respect the farmers. The farmers will neither deter nor fear: Congress leader Rahul Gandhi in Delhi https://t.co/ngZ5udHDXw pic.twitter.com/K9aY2W0q0B

