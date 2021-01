corona vaccination in india: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ शुरू किए गए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को भारत में अग्रिम पंक्ति के लगभग दो लाख स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई. Also Read - Corona Vaccine: नॉर्वे में Pfizer वैक्सीन लगवाने के बाद 23 लोगों की मौत, हड़कंप मचा

टीकाकरण अभियान को लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल करते हुए पुछा है कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीन किसे, कहां, कैसे मिलेगी. सुरजेवाला ने कहा, “कोरोना की मुफ्त वैक्सीन किसे, कहां, कैसे मिलेगी. क्या मोदी सरकार नहीं जानती कि 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे या गरीब की श्रेणी में आते हैं? मोदी सरकार ये बताने से इनकार कर रही है कि कितने करोड़ लोगों को कोरोना का मुफ़्त टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा.” Also Read - भारत में कोरोना संक्रमण के 15,144 नए मामले सामने आए, मृतकों की संख्या एक लाख 52 हज़ार से पार

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर नीतिगत कमी स्पष्ट नजर आ रही है. सरकार को ये स्पष्ट करना होगा वैक्सीन वितरण की योजना क्या है? Also Read - भारत सद्भावना के तौर पर दुनिया के कई देशों को देगा लाखों कोरोना वैक्सीन, चल रही है तैयारी

सुरजेवाला ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, “पूरा भारत हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने के लिए एकजुट है, लेकिन ऐसे में याद रखें कि टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है. यह कोई राजनीतिक या व्यावसायिक अवसर नहीं होना चाहिए!”

While India stands united in providing immunisation against Corona Virus to our Frontline Corona Warriors i.e. Doctors,Health Workers,Police Personnel & others, lets remember that vaccinations are an important Public Service & not a Political or Business Opportunity!

