नई दिल्‍ली: केंद्र में सत्‍तारूढ़ बीजेपी नीत यूपीए सरकार के जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले पर विधि विशेषज्ञों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. कुछ विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक और लंबे समय से अपेक्षित कदम बताकर सराहना की है तो अन्य ने इसे राजनीतिक दुस्साहस कहा है. राजनीति हलचल के बीच देश के शीर्ष कानूनविदों ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं. इनमें संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्‍यप, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने भी अपनी राय रखी है. पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी का मानना है कि (सरकार ने) कुछ भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया गया है , क्योंकि अब तक राज्य में लागू नहीं होने वाला कानून अब वहां पर लागू होगा.

कोई कानूनी और संवैधानिक गलती नहीं: सुभाष कश्‍यप

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्‍यप ने आर्टिकल 370 को खत्‍म करने पर कहा, मैं केवल कह सकता हूं कि संवैधानिक रूप से ये मजबूत है, कोई कानूनी और संवैधानिक दोष इसमें पाया नहीं जा सकता है. सरकार ने सावधानीपूर्वक इस मामले की स्‍टडी की. जहां तक यदि इस निर्णय के राजनीतिक सवाल होने का है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है.

Constitution expert Subhash Kashyap on #Article370: I can only say, constitutionally it is sound, no legal & constitutional fault can be found in it. Govt has carefully studied the matter. As for the question, if it’s a political decision, I have nothing to say on that. pic.twitter.com/FNDbeh6jBt

