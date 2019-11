नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय संविधान ने दो मंत्रों भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता को साकार किया है. उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकारों के प्रति सजग एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, ऐसे में हमें नागरिक के तौर पर अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा.

पीएम ने भारतीय नागरिकों का आह्वान किया, ”हम सब देश के नव नागरिक और नेक नागरकि बने.” संविधान को अंगीकार करने 70 वर्ष पूरा होने पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ”हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं. भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता संविधान ने इन दो मंत्रों को साकार किया है.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों ने संविधान की भावना की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया. अगर इसके विपरीत कुछ प्रयास हुए तब देश के लोगों ने मिलकर उसे विफल करने का काम किया. मोदी ने कहा, भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता.. संविधान ने इन दो मंत्रों को साकार किया है. उन्होंने कहा कि संविधान अधिकारों के प्रति सजग एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, ऐसे में हमें नागरिक के तौर पर अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन बनाना होगा.

Prime Minister Narendra Modi in Parliament: The Constitution of India highlights both rights and duties of citizens. This is a special aspect of our Constitution. Let us think about how we can fulfil the duties mentioned in our Constitution. #ConstitutionDay pic.twitter.com/SdHkHZWGpq

— ANI (@ANI) November 26, 2019