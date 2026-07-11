एक्सीडेंट में नहीं खुला एयरबैग तो कंज्यूमर कोर्ट ने कार कंपनी पर लगा दिया 4.1 लाख का हर्जाना, जानें क्या है पूरा मामला

Maruti Suzuki airbag failure fine: केरल के एक कंज्यूमर कोर्ट ने सड़क हादसे के दौरान कार के एयरबैग न खुलने को इंजीनियरिंग की पूरी विफलता करार दिया है. कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया को ग्राहक को 4.1 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है.

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कार कंपनी को देना पड़ेगा जुर्माना

सड़क हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद मारुति कार के एयरबैग नहीं खुले.

केरल के कासरगोड जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरबैग न खुलने को इंजीनियरिंग का फेलियर बताया,

कंपनी को 3 लाख सुरक्षा चूक के लिए और 1.10 लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना व कानूनी खर्च के तौर पर देना होगा,

कार निर्माता का तर्क था कि टक्कर पर्याप्त गंभीर नहीं थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया,

Maruti Suzuki airbag failure fine: हम जब भी कोई नई कार खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग और एयरबैग्स की संख्या देखते हैं. हमें भरोसा होता है कि मुसीबत के वक्त ये एयरबैग्स गुब्बारे की तरह खुलकर हमारी जान बचा लेंगे, लेकिन केरल के एक ग्राहक के साथ ऐसा नहीं हुआ. मामले में शिकायतकर्ता और उसका साला अपनी मारुति कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार की भिड़ंत एक एम्बुलेंस से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. खुशकिस्मती से दोनों यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन इतने बड़े हादसे के बावजूद कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला. ग्राहक ने इसे सेवा में बड़ी कोताही मानते हुए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और 10 लाख रुपये रिफंड या नई कार के साथ 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की.

मारुति सुजुकी की दलील

कंज्यूमर कोर्ट में खुद का बचाव करते हुए मारुति सुजुकी ने विनिर्माण या तकनीकी खराबी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया. कंपनी का अजीबोगरीब तर्क था कि यह आमने-सामने की सीधी टक्कर नहीं थी, बल्कि कार के साइड में झटका लगा था. कंपनी ने यह भी कहा कि हादसा इतना गंभीर नहीं था कि सेंसर एक्टिवेट होते और एयरबैग खोलने का कमांड देते.

कोर्ट ने लगाई फटकार

कासरगोड उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कृष्णन के. और सदस्य बीना के.जी. की पीठ ने कंपनी की दलीलों को बचकाना बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब कोई ग्राहक सेफ्टी एयरबैग्स वाली कार खरीदता है, तो वह उम्मीद करता है कि जरूरत पड़ने पर वे काम करेंगे.

कोर्ट ने कहा,

“एयरबैग्स का काम मुख्य सीट बेल्ट के अतिरिक्त ड्राइवर और यात्रियों को गंभीर चोटों से बचाना है. इस मामले में एयरबैग का न खुलना पूरी तरह से इंजीनियरिंग की विफलता है, जो बेहद जानलेवा साबित हो सकती थी.”

चूंकि कार तीन साल से अधिक पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने पूरी गाड़ी को बदलने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन मारुति सुजुकी को आदेश दिया कि वह ग्राहक को 3 लाख रुपये एयरबैग न खुलने के एवज में और 1.10 लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न व कोर्ट कचहरी के खर्च के रूप में, कुल ₹4.10 लाख, 30 दिनों के भीतर अदा करे.